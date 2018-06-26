Якутск, 26 июня, 2018, 05:01 — ИА Регнум. В Вилюйском районе Якутии произошла авария, в результате которой жители района остались без электричества, сообщает пресс-служба ПАО «Якутэнерго».

Дарья Антонова ИА REGNUM Без электричества

Сообщается, что уже ведутся работы по восстановлению электроснабжения, энергитики запустили в работу резервный генератор на дизельной электростанции «Вилюйск». Бригады ремонтников уже выехали на линию для обнаружения места повреждения.

Как сообщало ИА REGNUM, 23 июня энергетики «Россети» восстановили электроснабжение в городской сети города Барнаул, прерванное в результате аварии из-за шторма и грозы.