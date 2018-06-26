Наньнин, Китай, 26 июня, 2018, 04:55 — ИА Регнум. Более 220 тыс. человек пострадали от паводков, вызванных мощнейшими ливнями на юге Китая, сообщили 25 июня местные власти, передает агентство Синьхуа.

Philippe Semanaz Дождь в Китае

Ливни в провинции Юньнань начались еще 22 июня. К 25 июня они нанесли ущерб 98 тыс. жителей Шэньшань-Мяо-Чжуанского автономного округа Китая. Из них 131 человек были эвакуированы, при этом более 3880 га пшеницы и около 200 домов были повреждены.

В то же время в Гуанси-Чжуанском автономном районе Китая ливни начались двумя днями ранее и к 25 июня успели нанести вред 124 тыс. жителей, вынудив 2 тыс. человек покинуть свои жилища. Около 5630 га пшеницы были повреждены, разрушено около тысячи домов.

Как сообщало ИА REGNUM, в связи с мощнейшими ливнями над большей территорией Китая объявлен «жёлтый» уровень погодной опасности. Особо ливни ударили по провинциям Шаньдун, Хэнань, Шаньси, ганьсу, Сычуань, Гуандун и Хэйлунцзян.