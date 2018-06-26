Канберра, 26 июня, 2018, 04:50 — ИА Регнум. Австралия намерена закупить у США беспилотные летательные аппараты на сумму около 7 млрд австралийских долларов (около 5,2 млрд долларов США). Об этом сообщил премьер-министр страны Малколм Тернбулл, передаёт The Sydney Morning Herald.

U.S. Army Беспилотник

Как уточняется речь идёт о разведывательных беспилотниках MQ-4C Triton, разработанных американской корпорацией Northrop Grumman для военно-морских сил.

Сообщается, что Австралия намерена закупить шесть таких аппаратов. По информации издания, беспилотники планируется использоваться для патрулирования в акваториях севернее от Австралии, где проходят основные судоходные маршруты в азиатские страны.