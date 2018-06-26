Москва, 26 июня, 2018, 04:41 — ИА Регнум. Технический комитет по стандартизации «Услуги в сфере гостеприимства», созданный Росстандартом, занимается разработкой единой системы подсчета туристов, сообщают «Известия».

Алексей Колчин ИА REGNUM Иностранные туристы

Отмечается, что необходимость единой электронной базы необходима для более точного учета туристов, потому как в текущий момент Росстат, Минкульт и Ростуризм используют разные методики для подсчета. Более точные данные по числу гостей России позволят предоставлять инвесторам достоверную информацию.

Как сообщало ИА REGNUM, в первые дни мундиаля Санкт-Петербург посетило более 150 тысяч туристов из-за рубежа. Также отмечается, что в гостиницах города почти полная загрузка.