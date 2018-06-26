NBC: Трамп обделяет вниманием министра обороны
Вашингтон, 26 июня, 2018, 04:38 — ИА Регнум. Президент США Дональд Трамп стал реже прислушиваться к советам главы минобороны США Джеймса Мэттиса, сообщает NBC со ссылкой на осведомленные источники.
U.S. Department of Defence
Дональд Трамп и Джеймс Мэттис
В качестве примера телеканал приводит ситуацию, когда глава Пентагона узнал о выходе США из ядерной сделки по Ирану от третьих лиц.
«И это не последний раз, когда глава минобороны был застигнут врасплох заявлением президента», — отмечает телеканал.
Также Мэттис узнал о приостановке учений американской армии с Южной Кореей уже после того, как Трамп принял соответствующее решение.
Как сообщало ИА REGNUM, президент США Дональд Трамп лично предложил приостановить военные учения с Южной Кореей во время переговоров с лидером КНДР Ким Чен Ыном.