Вашингтон, 26 июня, 2018, 04:38 — ИА Регнум. Президент США Дональд Трамп стал реже прислушиваться к советам главы минобороны США Джеймса Мэттиса, сообщает NBC со ссылкой на осведомленные источники.

U.S. Department of Defence Дональд Трамп и Джеймс Мэттис

В качестве примера телеканал приводит ситуацию, когда глава Пентагона узнал о выходе США из ядерной сделки по Ирану от третьих лиц.

«И это не последний раз, когда глава минобороны был застигнут врасплох заявлением президента», — отмечает телеканал.

Также Мэттис узнал о приостановке учений американской армии с Южной Кореей уже после того, как Трамп принял соответствующее решение.

Как сообщало ИА REGNUM, президент США Дональд Трамп лично предложил приостановить военные учения с Южной Кореей во время переговоров с лидером КНДР Ким Чен Ыном.