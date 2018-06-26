Киев, 26 июня, 2018, 04:12 — ИА Регнум. Министр иностранных дел Украины Павел Климкин обвинил Россию в спонсировании терроризма и пытках украинцев, сообщает УНИАН.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Павел Климкин

Климкин заявил, что Россия якобы применяет пытки к «к заложникам и незаконно удерживаемым лицам» на якобы «оккупированной территории». Министр также пообещал подтвердить свои слова юридически.

Как сообщало ИА REGNUM, 15 июня глава МИД Украины Павел Климкин заявил, что Украина просто обязана испортить России чемпионат мира по футболу.