Москва, 26 июня, 2018, 04:00 — ИА Регнум. Член Совета Федерации Алексей Пушков прокомментировал поражение сборной России от команды Уругвая в последнем матче группового этапа чемпионата мира по футболу — 2018.

Дарья Драй ИА REGNUM Российские болельщицы переживают поражение сборной

«Мы вновь увидели ту сборную России, которую знали до ЧМ: беззубую, бессильную, ни на что не годную», — написал Пушков в своём микроблоге в Twitter.

По его словам, матч 1/8 финала против сборной Испании покажет, «рецидив это или диагноз».

Пушков отметил, что сам выход российской сборной из группы — это значительный успех, и «программа-минимум на ЧМ-18 уже выполнена». Тем не менее, подчеркнул он, «стране хочется большего».

Напомним, сборная России потерпела поражение от сборной Уругвая со счётом 0:3 и выходит в плей-офф чемпионата со второго места в группе А. 1 июля на московском стадионе «Лужники» российская команда встретится со сборной Испании в матче 1/8 финала.

Читайте также: Спокойствие и только спокойствие: сборная России проиграла Уругваю