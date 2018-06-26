Дамаск, 26 июня, 2018, 03:39 — ИА Регнум. Выпущенные Израилем по территории Сирии ракеты поразили склад оружия, принадлежавший шиитскому движению «Хезболла», передаёт Agence-France Presse.

U.S. Navy Пуск ракеты

Как уточняется, склад находился неподалёку от сирийской столицы — города Дамаска.

Напомним, ранее сирийское государственное агентство SANA cообщило, что в ночь на 26 июня две израильские ракеты упали в окрестностях международного аэропорта Дамаска. Других подробностей при этом не приводилось.

Официальных заявлений от израильской стороны до настоящего времени не последовало.