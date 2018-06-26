Волгоград, 26 июня, 2018, 03:40 — ИА Регнум. Десятки тысяч болельщиков, посетивших футбольный матч Египет — Саудовская Аравия в Волгограде, общественному транспорту удалось развезти после матча менее чем за час, сообщает местное издание «Родной город».

Oleg Bkhambri (Voltmetro) Стадион «Волгоград Арена»

Сообщается, что для оперативного развоза посетителей матча, автобусы-шаттлы следовали один за другим с интервалом в 2−3 минуты. Отмечается, что проезд со стадиона был бесплатным, как и в другие дни проведения матчей на «Волгоград Арене».

Как сообщало ИА REGNUM, у новосибирских болельщиков, смотревших матч Россия — Египет 22 июня в фан-зоне города, возникли проблемы с поездкой домой после окончания трансляции.