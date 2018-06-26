Тирасполь, 26 июня, 2018, 03:28 — ИА Регнум. Принятие Генассамблеей ООН резолюции о «полном и безусловном» выводе российских войск из Приднестровья никак повлияет на ситуацию в Зоне безопасности, где проходит миротворческая операция под эгидой России. Об этом в интервью «Новостям Приднестровья» заявил сопредседатель Объединенной контрольной комиссии от Приднестровья Олег Беляков.

Mil.ru Российские миротворцы в Приднестровье

Он напомнил, что действует Соглашение 1992 года о принципах мирного урегулирования конфликта. «Я не думаю, что сегодня кто-то возьмёт на себя ответственность выйти из соглашения 1992 года. Документ обеспечивает мирное проведение миротворческой операции, контроль над всеми вооружёнными формированиями в Зоне безопасности и создаёт основу для политического диалога», — заметил глава приднестровской делегации.

Оперативная группа российских войск в Приднестровье, по словам Белякова, — это база подготовки миротворческих подразделений, позволяющая обеспечивать их регулярную ротацию в Зоне безопасности. Он добавил, что если раньше Россия могла осуществлять снабжение и доставлять военнослужащих и технику через территорию Украины, то сегодня такой возможности нет.

«Здесь необходимо понимать, пока конфликт не урегулирован трогать миротворческую операцию контрпродуктивно. Ведь вести переговоры, когда есть военная опасность, просто невозможно», — заключил Беляков.

По словам экс-министра иностранных дел ПМР Владимира Ястребчака, Генеральная ассамблея ООН — это не та площадка, где может быть принято юридически обязывающее решение по поводу российских миротворцев. «Резолюции Генеральной Ассамблеи ООН носят не обязательный, а рекомендательный характер… В данной связи вспомним, сколько десятков, если не сотен, резолюций, касающихся Израиля и других стран мира были приняты, но не получили дальнейшего развития», — отмечает эксперт.

Реанимация идеи с резолюцией, по его словам, — не что иное, как один из элементов, при помощи которых в информационном поле нагнетается напряженность вокруг российского военного присутствия в Приднестровье и «российской угрозы». Одна из причин такой политики кроется в приближающейся кампании по выборам в парламент Молдавии. При помощи борьбы с мнимой «российской угрозой» правящий в Молдове режим пытается попросту расширить свою электоральную базу и заполучить симпатии антироссийски настроенных избирателей, считает эксперт.

«Мы видим приближение избирательной кампании и естественно, что будет достаточно жёсткая конкуренция на так называемом правом фланге, где нынешняя власть хотела бы расширить своё присутствие за счёт «либералов», «унионистов», чтобы потом не делиться с ними местами в возможной коалиции», — отмечает Ястребчак. Одновременно власти Молдавии демонстрируют западным партнёрам свою лояльность и готовность противостоять «российской угрозе» и дальше.

Завкафедрой политологии и политического управления Приднестровского государственного университета Илья Галинский тоже отмечает, что миротворческая операция осуществляется на основании Соглашения о принципах мирного урегулирования вооруженного конфликта в Приднестровье от 21 июля 1992 года, подписанного президентами России и Молдавии в присутствии главы приднестровского государства. «Россия связана этим соглашением и будет его выполнять. А гипотетическая денонсация Соглашения со стороны Молдовы, особенно в нынешней предвыборной ситуации, может стать самоубийственной для действующей власти», — подчеркивает эксперт.

«Миротворческая операция России на Днестре, как и мир в нашем регионе, оказались заложниками непростой предвыборной ситуации в Молдове. Накануне парламентских выборов, которые состоятся в РМ в ноябре текущего года, власть оказалась крайне уязвимой перед давлением со стороны Запада. Для того, чтобы сохранить действующий режим, Конституционный суд, парламент и правительство должны демонстрировать активные усилия для ликвидации российского военного присутствия», — отмечает директор приднестровского Института социально-политических исследований и регионального развития Игорь Шорников.

«Резолюция ООН о выводе российских войск из Приднестровья — в случае, если она будет принята — может быть представлена как большое достижение молдавской дипломатии, которое Кишинев будет предъявлять Западу в качестве доказательства своей преданности. Это будет очередной реверанс, угодливый жест, но не более того», — добавляет эксперт. Принятие подобной резолюции, по его словам, никак не повлияет на работу миротворческой операции и не приведет к ликвидации российского военного присутствия.

Как сообщало ИА REGNUM, резолюцию, призывающую РФ «без оговорок и дальнейшего промедления» вывести войска из Приднестровья, Генассамблея ООН приняла 22 июня. За одобрение документа проголосовали представители 64 государств, против высказались 14, воздержались 83.

Оперативная группа российских войск (ОГРВ) и российские миротворцы находятся на территории Приднестровской Молдавской Республики в соответствии со статьями 2 и 4 Соглашения о принципах мирного урегулирования молдавско-приднестровского конфликта, подписанного в 1992 году главами России и Молдавии в присутствии президента Приднестровья. Согласно статье 8 данного Соглашения, его действие может быть прекращено либо «по согласию сторон», либо «в случае выхода из него одной из договаривающихся сторон».

Несмотря на постоянные попытки подвергнуть сомнению и дискредитации мандат России на выполнение миротворческой миссии и требования вывести российские войска из Приднестровья, звучащие на протяжении ряда лет, о своем выходе из Соглашения о принципах мирного урегулирования молдавско-приднестровского конфликта Кишинёв до сих пор не объявил.