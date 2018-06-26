Вашингтон, 26 июня, 2018, 03:21 — ИА Регнум. Президент США Дональд Трамп отреагировал на решение компании Harley-Davidson перевести часть своего производства в Европейский союз с целью снижения потерь от торговой войны между Вашингтоном и ЕС.

Cullen328 Мотоцикл Harley-Davidson

«Удивлен, что Harley-Davidson из всех компаний станет первым, кто поднял белый флаг», — написал глава Белого дома в своём микроблоге в Twitter.

«Я упорно боролся за них, а в конечном итоге они не будут платить пошлины при продажах в Евросоюзе, который нанес нам ущерб в торговле на $151 млрд», — добавил Дональд Трамп.

Напомним, решение Harley-Davidson о переносе части производства в ЕС было вызвано потерями компании в результате тарифов США на ввоз стали и алюминия и ответными экспортными пошлинами Евросоюза, в том числе на ввоз американских мотоциклов.

Ранее в июне компания также объявила, что с осени 2018 года поднимет цены на свою продукцию из-за пошлин.

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