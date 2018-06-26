Москва, 26 июня, 2018, 03:23 — ИА Регнум. Жители Москвы 27 июля смогут увидеть два редких астрономических явления: полное затмение Луны и великое противостояние Марса. Об этом сообщает агентство «Москва» со ссылкой на пресс-службу столичного планетария.

Затмение Луны

Отмечается, что затмение Луны будет самым длительным в XXI веке, а красная планета подойдет на ближайшее расстояние к Земле и возможно будет даже рассмотреть ее ландшафт в телескоп.

Как сообщало ИА REGNUM, жители Москвы не смогут наблюдать звездопад 22 июня из-за яркого света, который отражает Луна.