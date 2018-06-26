Кишинёв, 26 июня, 2018, 03:06 — ИА Регнум. ЕС и США разочарованы решением Высшей судебной палаты (ВСП) Молдавии, окончательно отменившей результаты выборов мэра Кишинева. Как передает корреспондент ИА REGNUM, американская и европейская дипмиссии высказались об этом спустя всего пару часов после принятого вечером 25 июня решения ВСП.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Флаг Молдавии

В посольстве США заявили, что «свободные, прозрачные и справедливые выборы — основа любой демократии». «Независимость судебной системы — ключевой демократический принцип, но сегодняшнее решение укрепило в общественном мнении идею о политическом вмешательстве в молдавскую систему юстиции», — добавили в дипмиссии.

Глава делегации ЕС в Молдавии Петер Михалко сказал, что «крайне разочарован решением ВСП». «Воля народа, выраженная в свободных и справедливых выборах, демократические ценности, принципы верховенства права, по которым Республика Молдова взяла на себя обязательства в рамках отношений с ЕС, не были соблюдены», — подчеркнул дипломат.

Высшая судебная палата Молдавии 25 июня окончательно отменила результаты выборов мэра Кишинева, по итогам которых оппозиционер Андрей Нэстасе победил социалиста Иона Чебана. Нэстасе заявил, что в этот день в стране была окончательно «убита демократия».

Другой лидер оппозиции Майя Санду заявила, что лидер Демпартии Владимир Плахотнюк в этот день «объявил нам войну», и призвала к «сопротивлению диктатуре». Оппозиция призвала к проведению 26 июня массовой акции протеста у мэрии столицы. В минувшее воскресенье в Кишиневе уже прошла акция протеста против отмены результатов выборов, в ней приняли участие около 10 тыс. человек.