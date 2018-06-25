Вена, 26 июня, 2018, 02:56 — ИА Регнум. С вновь приданной войскам техникой должна увеличиться их мобильность, прежде всего при заграничных операциях, не говоря уже об улучшенной защите. Министр обороны Австрии Марио Кунасек нанес инспектирующий визит на предприятие по производству колесных бронемашин. К преимуществам данной техники относится повышенная противоминная защита, антиблокировочная тормозная система, встроенная защитная установка против АБХ-атак (атомных, биологических или химических атак), а также задний откидной грузовой трап в комплекте с современной электроникой. Новые модификации колесной техники будут производиться компанией Steyr-Daimler-Puch. Чтобы получить представление о прогрессе на производстве, Марио Кунасек посетил литейную и машиностроительную компанию «Maschinenfabrik Liezen und Gießerei» в городе Лизен, в регионе Штайермарк. Это лишь одна из 180 компаний, занимающихся поставками австрийской армии.

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«Произведенное здесь ноухау внесет значительный вклад в дело обороны и защиты наших солдат. При этом мы можем рассматривать данное производство с точки зрения формирования цен и создания дополнительных рабочих мест в отрасли», — резюмировал министр, член Свободной партии Австрии.

По предварительным оценкам, стоимость проекта составляет 105 мил. евро. Предположительная дата поставки назначена на конец 2018-го года. Так сообщает австрийская газета «Kronen Zeitung».