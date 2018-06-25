Якутск, 26 июня, 2018, 02:20 — ИА Регнум. С 25 по 27 июня в Якутске проходят мастер-классы от председателя профсоюза учителей Сингапура Майка Тирумана. В них принимают участие около 80 руководителей образовательных организаций со всей республики, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Пресс-служба Министерства образования и науки РС (Я) Министр образования и науки Республики Саха (Якутия) Владимир Егоров

«Наша республика должна быть одним из тех регионов, которые будут выполнять задачу, поставленную президентом России перед всей системой образования — войти в топ-10 ведущих стран мира по качеству образования. У нас достаточно амбициозная задача — войти в число регионов-лидеров по качеству образования в России», — сказал министр образования и науки Республики Саха (Якутия) Владимир Егоров, открывая работу семинара в рамках Международного летнего института.

А уже скоро в Якутии пройдёт ещё одно уникальное мероприятие — Международные интеллектуальные игры. В них планируют принять участие около 900 школьников из 20 стран мира, в том числе 600 россиян. Команды сформированы на основе школ. Приглашаются команды школ, известные в мире своими достижениями в области научного образования, чьи ученики побеждают на международных конкурсах, в том числе по линии Intel-ISEF. Якутию будут представлять 400 учащихся из 20 районов республики и города Якутска. Это ребята, которые в течение учебного года принимали участие в различных видах конференций, олимпиадах, соревнованиях, становились победителями и призерами регионального этапа Всероссийской олимпиады школьников, конференции «Шаг в будущее» .

Первые Международные интеллектуальные игры проводятся в формате научного фестиваля, что подразумевает развитие роли исследовательского подхода в образовании с использованием обоснованной, статистически подтвержденной научной методики. Патронат ЮНЕСКО придает особый статус мероприятию как проводнику научного образования, соответствующего самым высоким мировым стандартам.

«Идея проведения Международных интеллектуальных игр заключается в том, чтобы постараться сделать так, чтобы наша республика вошла в мировое образовательное пространство и интегрировалась с лучшими образовательными системами мира. Поэтому я отмечу, что Международные интеллектуальные игры — это большая планомерная работа и для учащихся, и для педагогов. Пока учащиеся будут принимать участие в олимпиадах, конференциях, дебатах и других мероприятиях, якутским педагогам представится уникальная возможность поучаствовать в обсуждениях ведущих практик мира во время Международного симпозиума по вопросам развития одаренности детей «Научное образование», — отметил Владимир Егоров.