Якутия претендует на лидерство по качеству образования в России
Якутск, 26 июня, 2018, 02:20 — ИА Регнум. С 25 по 27 июня в Якутске проходят мастер-классы от председателя профсоюза учителей Сингапура Майка Тирумана. В них принимают участие около 80 руководителей образовательных организаций со всей республики, сообщает корреспондент ИА REGNUM.
«Наша республика должна быть одним из тех регионов, которые будут выполнять задачу, поставленную президентом России перед всей системой образования — войти в топ-10 ведущих стран мира по качеству образования. У нас достаточно амбициозная задача — войти в число регионов-лидеров по качеству образования в России», — сказал министр образования и науки Республики Саха (Якутия) Владимир Егоров, открывая работу семинара в рамках Международного летнего института.
А уже скоро в Якутии пройдёт ещё одно уникальное мероприятие — Международные интеллектуальные игры. В них планируют принять участие около 900 школьников из 20 стран мира, в том числе 600 россиян. Команды сформированы на основе школ. Приглашаются команды школ, известные в мире своими достижениями в области научного образования, чьи ученики побеждают на международных конкурсах, в том числе по линии Intel-ISEF. Якутию будут представлять 400 учащихся из 20 районов республики и города Якутска. Это ребята, которые в течение учебного года принимали участие в различных видах конференций, олимпиадах, соревнованиях, становились победителями и призерами регионального этапа Всероссийской олимпиады школьников, конференции «Шаг в будущее» .
Первые Международные интеллектуальные игры проводятся в формате научного фестиваля, что подразумевает развитие роли исследовательского подхода в образовании с использованием обоснованной, статистически подтвержденной научной методики. Патронат ЮНЕСКО придает особый статус мероприятию как проводнику научного образования, соответствующего самым высоким мировым стандартам.
«Идея проведения Международных интеллектуальных игр заключается в том, чтобы постараться сделать так, чтобы наша республика вошла в мировое образовательное пространство и интегрировалась с лучшими образовательными системами мира. Поэтому я отмечу, что Международные интеллектуальные игры — это большая планомерная работа и для учащихся, и для педагогов. Пока учащиеся будут принимать участие в олимпиадах, конференциях, дебатах и других мероприятиях, якутским педагогам представится уникальная возможность поучаствовать в обсуждениях ведущих практик мира во время Международного симпозиума по вопросам развития одаренности детей «Научное образование», — отметил Владимир Егоров.