Ереван, 26 июня, 2018, 02:18 — ИА Регнум. Армения в любой момент должна быть готова к войне. Об этом заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян, отвечая в прямом эфире на вопросы пользователей Facebook.

Никол Пашинян в прямом эфире

Oотвечая на вопрос о том, что на линии соприкосновения карабахо-азербайджанских войск сложилась беспрецедентная по накалу ситуация начиная с апрельской войны 2016 года, Пашинян сказал, что не может сказать, что ситуация беспрецедентная.

«Не могу сказать, что мы имеем беспрецедентную ситуацию. Мы имеем обычную ситуацию, знакомую ситуацию, и эта ситуация знакома нам долгие годы».

Он отметил, что конфликт не решен и Армения находится по сути в полувоенном положении, которое в любой момент может измениться.

«Не хочу сказать, что нет причин для беспокойства, но и не могу сказать, что есть причины для беспокойства».

По его словам, если даже для последних лет ситуация беспрецедентна, то по части относительного спокойствия.

Пашинян подчеркнул, что Армения точно не начнет войну.

«Это Азербайджан использует военную риторику, но я надеюсь, что руководство Азербайджана в конце концов поймет, что карабахский конфликт не имеет военного решения».

По мнению главы армянского правительства, вооруженное столкновение принесет с собой неминуемые последствия, и если в Азербайджане кто-то считает, что эти последствия к ним не относятся, «я считаю, что не следует подвергать какую-либо страну подобным испытаниям».