Москва, 26 июня, 2018, 01:00 — ИА Регнум. Министерство финансов России не видит предпосылок для серьёзных колебаний курса рубля. Об этом заявил галва ведомства Антон Силуанов в эфире телеканала «Россия 1».

Дарья Антонова ИА REGNUM Рубль

«Создан механизм, который позволяет удерживать стабильными курс нашего рубля по отношению к иностранным валютам», — сказал глава Минфина.

Как отметил Силуанов, бюджетное правило, в соответствии с которым дополнительные нефтегазовые доходы при цене на нефть выше $40 направляются в Фонд национального благосостояния, на сегодняшний день позволяет удерживать курс на текущем уровне.

Читайте также: Для рубля ситуация пока устойчивая