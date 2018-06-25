Вашингтон, 26 июня, 2018, 00:40 — ИА Регнум. Вашингтон уважает выбор турецкого народа, поддержавшего кандидатуру Реджепа Тайипа Эрдогана на президентских выборах, и рассчитывает на конструктивные взаимоотношения с Анкарой в решении вопросов, представляющих взаимный интерес. Об этом заявил агентству Reuters неназванный представитель Госдепартамента США.

Иван Шилов ИА REGNUM Реджеп Тайип Эрдоган

Как отметил собеседник агентства, американская сторона призывает Эрдогана «отражать различные взгляды турецких избирателей», а также к «усилению демократии» в стране.

Ранее канцлер ФРГ Ангела Меркель в своём поздравлении Реджепу Тайипу Эрдогану также выразила надежду на укрепление демократических институтов в республике, отметив, что Берлин хотел бы быть партнёром «стабильной и плюралистической» Турции.

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