Госдеп США призвал Эрдогана к «усилению демократии» в Турции
Вашингтон, 26 июня, 2018, 00:40 — ИА Регнум. Вашингтон уважает выбор турецкого народа, поддержавшего кандидатуру Реджепа Тайипа Эрдогана на президентских выборах, и рассчитывает на конструктивные взаимоотношения с Анкарой в решении вопросов, представляющих взаимный интерес. Об этом заявил агентству Reuters неназванный представитель Госдепартамента США.
Как отметил собеседник агентства, американская сторона призывает Эрдогана «отражать различные взгляды турецких избирателей», а также к «усилению демократии» в стране.
Ранее канцлер ФРГ Ангела Меркель в своём поздравлении Реджепу Тайипу Эрдогану также выразила надежду на укрепление демократических институтов в республике, отметив, что Берлин хотел бы быть партнёром «стабильной и плюралистической» Турции.
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