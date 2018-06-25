Берлин, 26 июня, 2018, 00:30 — ИА Регнум. Канцлер ФРГ Ангела Меркель поздравила Реджепа Тайипа Эрдогана с победой на выборах президента Турции и выразила готовность к развитию и укреплению сотрудничества между двумя странами, сообщает пресс-служба правительства Германии.

Tccb.gov.tr Ангела Меркель и Реджеп Тайип Эрдоган

В поздравительном послании Ангела Меркель отметила, что отношения Германии и Турции характеризуют «интенсивный обмен и тесные личные связи между гражданами».

Канцлер ФРГ также подчеркнула, что Берлин хотел бы быть партнёром «стабильной и плюралистической» Турции, в которой происходило бы укрепление демократических институтов и соблюдались бы принципы правового государства.

Напомним, ранее Ангела Меркель на пресс-конференции в Берлине заявила, что с нетерпением ожидает «продолжения конструктивных, полезных рабочих отношений между правительствами Германии и Турции».