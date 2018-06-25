Киев, 26 июня, 2018, 00:27 — ИА Регнум. Лидеры иностранных государств не хотят встречаться с президентом Украины Петром Порошенко, поскольку с ним уже ничего реализовать нельзя, заявил политолог Руслан Бортник 25 июня на пресс-конференции в студии телеканала Golos.ua.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Пётр Порошенко

«Количество встреч на высшем уровне у Порошенко в первой половине 2018 года упало в два раза по сравнению с 2017 годом. Встречи стали менее содержательны и проходят на более низком уровне», — рассказал эксперт.

Он также отметил, что если раньше с украинскими представителями встречался вице-президент США, то теперь это спецпосланник Волкер. Кроме того, с Порошенко не ведут диалог страны нормандской четверки

«Для наших соседей Порошенко — это маркер конфликта, поскольку бывший министр иностранных дел так позанимался политикой, что у нас по периметру наших границ не осталось друзей», — подчеркнул Бортник.

Напомним, в последнее время Петр Порошенко стал объектом критики из-за странных поступков. Недавно Порошенко заявил, что за время его правления Украина значительно улучшила свое состояние. Кроме того, журналисты высмеяли нелепый пиар президента на открытии дорожных знаков и акушерских пунктов в деревнях.

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