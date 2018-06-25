Дамаск, 26 июня, 2018, 00:16 — ИА Регнум. Боевики из Сирийской свободной армии заявили о том, что подбили самолет сирийских ВВС МиГ-23 над городом Бусра Аль-Харир, который находится в провинции Дераа.

Rob Schleiffert Истребитель-бомбардировщик МиГ-23

По данным сирийского военного источника, корпус боевой машины был поврежден огнем из зенитной пушки, но летчик сумел довести самолет до авиабазы Хальхаля и посадить самолет. Правда, посадка была жесткой. Авиабаза находится примерно в тридцати километрах от города Бусра Аль-Харир.

Огонь по самолету велся из 23-мм автоматической пушки. Можно предположить, что это ЗУ-23−2.

Следует отметить, что некоторые информационные ресурсы исламистов сразу сообщили, что был сбит МиГ-23 ВКС РФ. Однако таких старых самолетов у наших ВВС уже давно нет.

Напомним, что ранее сообщалось об изъятии у боевиков в провинции Хомс переносных зенитных ракетных комплексов. Речь шла о китайских ПЗРК третьего поколения FN-6. Исламистам их поставил Катар.