Тегеран, 26 июня, 2018, 00:03 — ИА Регнум. Иранские женщины смогли увидеть игру национальной сборной с командой Португалии несмотря на до сих пор официально не снятый запрет 1979 года, 25 июня передает агентство Reuters.

tasnimnews.com Иранские женщины на стадионе «Азади»

Власти Тегерана не стали препятствовать проходу женщин на просмотр матча с Португалией, который транслировался на 120-тысячном стадионе «Азади» в иранской столице.

Как сообщало ИА REGNUM, 25 июня сборная Ирана неожиданно сыграла в ничью со сборной Португалии, которая считается одной из сильнейших команд в мире.

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