Киев, 25 июня, 2018, 23:59 — ИА Регнум. Экстремисты из группировки «Немезида» напали на табор цыган возле станции метро «Академгородок» в Киеве, сообщило 25 июня агентство УНН со ссылкой на telegram-канал группировки.

Иван Шилов ИА REGNUM Украинский нацист

На территории табора нацисты, распылили нервно-паралитический газ и сожгли несколько палаток.

«Мы решили устроить цыганам предупредительный визит, во время которого «угостили» их взрывчатыми и горячими подарками», — сообщили экстремисты.

Как сообщало ИА REGNUM, 24 июня под Львовом банда школьников-ненонацистов разгромила цыганский табор, убив молодого мужчину и ранив четверых человек, включая ребенка. Свое возмущение выразили представители ОБСЕ и посольства США.

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