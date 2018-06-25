Дамаск, 25 июня, 2018, 23:46 — ИА Регнум. Сирийская армия и ее союзники продолжают захватывать все больше территорий у повстанческих группировок на северо-востоке провинции Дараа в рамках более широкого наступления по освобождению всех удерживаемых повстанцами районов в провинциях Дераа и Кунейтра.

Beshr Abdulhadi Освобождение

Согласно последним данным, правительственные войска к настоящему времени освободили местность площадью 400 квадратных километров в районе Аль-Ладжат. Эта территория простирается от северо-восточной части провинции Дараа до северо-западной части провинции Сувейда.

Под контроль сирийского правительства перешли десятки деревень и городов, ранее удерживавшихся боевиками, связанными с «Аль-Каидой» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

ИА REGNUM ранее сообщало о том, что анклав боевиков в районе Аль-Ладжат в провинции Дераа был изолирован от остальных сил, образовался «котел». Очевидно, что в таких условиях исламисты не могли долго сопротивляться.

Подобная тактика ведения боевых действий считается очень эффективной и в лучших традициях военного искусства.