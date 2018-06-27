В России — тринадцатый день чемпионата мира по футболу. Сегодня, 26 июня, матчи мундиаля пройдут в Москве, Санкт-Петербурге, Сочи и Ростове-на-Дону. Австралия — Перу (Сочи, стадион «Фишт», 17:00 мск) Дания — Франция (Москва, стадион «Лужники», 17:00 мск) Нигерия — Аргентина (Санкт-Петербург, стадион «Санкт-Петербург», 21:00 мск) Исландия — Хорватия (Ростов-на-Дону, «Ростов Арена», 21:00 мск)

Иван Шилов ИА REGNUM Чемпионат мира по футболу в России

08:00 26.06.2018 Результаты матчей за 25 июня: Саудовская Аравия — Египет 2:1. Уругвай — Россия 3:0. Испания — Марокко 2:2. Иран — Португалия 1:1.

08:03 26.06.2018 Футболисты сборной Швеции не могут похвалиться большим вниманием болельщиков в Екатеринбурге. Возле отеля, где они будут жить, их встречали в основном полиция и журналисты. Подробности в материале: Болельщики проигнорировали приезд шведской сборной в Екатеринбург

08:29 26.06.2018 Бразильский журналист Томер Савойя, ставший настоящим талисманом ЧМ-2018 FIFA, вернулся в Ростов-на-Дону, где и получил свою популярность среди интернет-пользователей. Правда, футбольный болельщик, ставший мемом, пробудет в южной столице недолго — всего лишь один день. Читайте подробнее: В Ростов-на-Дону вернулся журналист из Бразилии, ставший мемом

08:30 26.06.2018 В Московском метрополитене в 28 вестибюлях станций в дни матчей чемпионата мира по футболу турникеты автоматически открываются перед пассажирами с билетом на игру и паспортом болельщика ЧМ-2018. Пройти через автоматические турникеты болельщики могут бесплатно. Автоматические турникеты установлены рядом со спорткомплексом «Лужники» и стадионом «Спартак» и на центральных и пересадочных станциях московского метро, сообщается на портале мэра Москвы. Читайте подробнее: Турникеты на 28 станциях метро бесплатно пропускают болельщиков ЧМ-2018

08:38 26.06.2018 В 13-й день чемпионата мира по футболу в группах C и D пройдут матчи заключительного тура. В очном поединке сойдутся лидеры группы С — Франция и Дания. А сборная Аргентины получит последний шанс не вылететь с турнира. Подробности в материале: 13-й день ЧМ-2018: матч лидеров группы С и последний шанс Аргентины

08:51 26.06.2018 Форвард сборной Уругвая Луис Суарес рассказал, что смог понять подсказку Игоря Акинфеева защитникам перед тем, как забить первый гол в ворота сборной России. Читайте подробнее: Суарес рассказал, как ему удалось забить первый гол в ворота сборной России

08:52 26.06.2018 В Свердловской области проигрыш российской сборной футболистам из Уругвая не вызвал какого-либо большого разочарования. В основном граждане и не ожидали от российских футболистов победы. Об этом: «Уругвай спустил с небес на землю»: о проигрыше российской сборной

09:11 26.06.2018 На чемпионате мира по футболу 2018 года установлен рекорд по количеству назначенных пенальти. Всего в матчах мундиаля было назначено уже 20 одиннадцатиметровых ударов. Читайте также: ЧМ-2018 стал рекордным по количеству назначенных пенальти

09:19 26.06.2018 В МИД РФ заявили, что публикации в саудовских СМИ о том, что российские спецслужбы причастны к изощренному сокрытию употребления допинга российскими футболистами, являются фейковыми и бездоказательно очерняют игроков сборной России. В дипломатическом ведомстве напомнили, что ФИФА, не найдя достаточных доказательств, закрыла допинговые дела в отношении всех футболистов расширенного состава сборной России. Читайте также: МИД РФ: заявления саудовских СМИ о допинге в сборной России бездоказательны

09:25 26.06.2018 Главный спортивный объект ЧМ-2018 в Ростове-на-Дону 26 июня примет заключительный матч группового этапа. На «Ростов Арене» состоится футбольный поединок между командами Хорватии и Исландии. Тренер хорватских игроков Златко Далич отметил, что поединок лёгким не будет. По словам наставника, у его команды выработался собственный стиль игры, и футболисты будут его придерживаться. Но, несмотря на то, что исландцы — сложные соперники, Далич рассчитывает только на победу своих подопечных. Читайте подробнее: Накал страстей ожидается на матче ЧМ-2018 между исландцами и хорватами

09:29 26.06.2018 24 болельщика из Аргентины лишены права посещать матчи чемпионата мира по футболу из-за участия в драке. Читайте подробнее: Аргентинским фанатам запретили посещать матчи ЧМ-2018 из-за участия в драке

09:52 26.06.2018 Министр спорта Уругвая Фернандо Касерес прокомментировал победу национальной сборной в матче в Россией. Игра принесла Уругваю огромное удовольствие, сказал он, соперники постоянно придумывают, чем бы усложнить уругвайцам игру. «Но существуют рабочие процессы, стратегия. В конце концов мы испытываем гордость», — заявил Касерес. Читайте подробнее: «Удовольствие и гордость»: министр спорта Уругвая о матче с Россией

09:53 26.06.2018 Футболисты сборной Швейцарии Гранит Джака, Шердан Шакири и Штефан Лихтштайнер оштрафованы после матча с Сербией из-за политических жестов. Подробности в материале: Швейцарские футболисты оштрафованы за политические жесты в матче с Сербией

10:03 26.06.2018 В Сочи на стадионе «Фишт» сегодня, 26 июня, в 17:00 встречаются аутсайдеры группы С — сборные Австралии и Перу. По итогам двух игр Австралия имеет одно очко, Перу — ноль. Лидер группы — Франция, уже набравшая шесть очков и обеспечившая себе досрочный выход из группы. На втором месте Дания, имеющая четыре очка.

10:41 26.06.2018 Международная федерация футбола (ФИФА) намерена разобраться в ситуации с неявкой нападающего сборной Египта Мохамеда Салаха на пресс-конференцию после матча чемпионата мира с Саудовской Аравией, который состоялся в Волгограде 25 июня. По словам главного тренера команды Эктора Купера, Салаху потребовалась помощь врачей. Об этом: Неявкой Салаха на послематчевую конференцию займётся ФИФА

10:46 26.06.2018 Сборные Мексики и Швеции проведут матч в Екатеринбурге при 29-градусной жаре, сообщила 26 июня журналистам главный синоптик Свердловской области Галина Шепоренко. Об этом: Матч Мексика-Швеция пройдет в Екатеринбурге под палящим солнцем

10:46 26.06.2018 В фан-зоне Екатеринбурга за матчем Россия — Уругвай следили тысячи людей. На некоторое время доступ в неё закрыли — народу стало слишком много. Предлагаем небольшой фоторепортаж. Читайте подробнее: Ожидания и разочарование: как Урал следил за матчем Россия — Уругвай

10:57 26.06.2018 Нападающий сборной России Артем Дзюба прокомментировал поражение национальной команды в матче со сборной Уругвая на ЧМ-2018. Читайте также: Дзюба о поражении Уругваю: «Может быть, это даже хорошо»

11:00 26.06.2018 Американская певица Рианна прилетела в Санкт-Петербург на матч между сборными Аргентины и Нигерии. Читайте подробнее: Певица Рианна прилетела в Санкт-Петербург на матч Аргентина — Нигерия

11:15 26.06.2018 Матч между сборными Исландии и Хорватии в Ростове-на-Дону пройдет в вечернее время, но, несмотря на это, ожидается 35-градусная жара, сообщил 26 июня журналистам представитель Ростгидрометцентра. Читайте подробнее: Сборные Исландии и Хорватии сыграют Ростове-на-Дону при 35-градусной жаре

11:22 26.06.2018 Кот Ахилл предсказал победу Нигерии в сегодняшнем матче со сборной Аргентины, который пройдёт в Санкт-Петербурге. Во время очередного сеанса предсказаний в Государственном Эрмитаже он подошёл к миске с кормом, стоявшей рядом с флажком Нигерии. Ранее в своих прогнозах животное не ошибалось. Читайте подробнее: В матче ЧМ-2018 Нигерия победит Аргентину по версии кота Ахилла

11:35 26.06.2018 Аэропорт Волгограда с 18 по 24 июня обслужил более 16 тыс. человек. За это время в городе прошли три игры чемпионата мира по футболу. Например, на первую — между сборными Англии и Туниса — прилетели примерно 4 тыс. человек. Подробности в материале: С начала чемпионата мира волгоградский аэропорт обслужил 16 тыс. пассажиров

11:44 26.06.2018 Нападающий сборной России Артем Дзюба стал самым упоминаемым игроком матча третьего тура группового этапа между Россией и Уругваем. Пользователи соцсетей в своих постах упомянули его фамилию почти две тысячи раз. Также в тройку лидеров по упоминаемости вошли главный тренер сборной России Черчесов и полузащитник Денис Черышев. Подробности в материале: Дзюба обошёл по популярности автора первого гола в матче со сборной Уругвая

11:47 26.06.2018 Сегодня, 27 июня, Петербургский метрополитен продлевает свою работу до двух часов ночи в связи с поздним началом футбольного матча Нигерия — Аргентина. Игра начнется на стадионе «Санкт-Петербург» в 21:00.

11:51 26.06.2018 Глава комитета Госдумы по спорту Михаил Дегтярёв (ЛДПР) оценил шансы России в игре со сборной Испании. «Нам предстоит встреча с серьезным соперником. Испанцы — трехкратные чемпионы Европы и чемпионы мира 2010 года. У них огромный опыт. Однако, на мой взгляд, в этом чемпионате сборная Испании играет не на пределе своих возможностей и показывает не максимальный результат. Последний матч со сборной Марокко показал, что при достаточной подготовке, желании и скорости против них можно успешно играть», — отметил он.

11:58 26.06.2018 Уверенность в том, что Аргентина сможет победить Нигерию, выразил главный тренер южноамериканцев Хорхе Сампаоли. Тренер «альбиселесте» признался, что дни после болезненного поражения от Хорватии были очень трудными, но подчеркнул, что громкая критика его не волнует. «Я взял на себя ответственность за поражение и фокусируюсь на победе против Нигерии. Виртуальный мир не влияет на меня, я не придаю ему значения. Я убежден, что мы войдем в историю, пройдя квалификацию для второго тура. Иногда люди в виртуальном мире заставляют вас чувствовать себя преступником, потому что вы проиграли игру, и если бы я прислушивался к этому миру, мне пришлось бы поднять белый флаг», — сказал Сампаоли. Читайте подробнее: Тренер аргентинцев Сампаоли верит в успех и не слушает критиков

12:55 26.06.2018 Международная федерация футбола представила официальный мяч стадии плей-офф мундиаля — Telstar18 «Мечта». В его оформлении использованы красный, черный, серый и оранжевый цвета. Об этом: Просто мечта: представлен официальный мяч плей-офф ЧМ-2018

13:02 26.06.2018 Пока в России проходит чемпионат мира по футболу, власти Катара готовятся принять следующий мундиаль в 2022 году. За опытом приехали в Сочи. Читайте также: Катар учится у Сочи, как организовать чемпионат мира по футболу

13:02 26.06.2018 Следующий матч сборной Швеции в рамках группового этапа ЧМ-2018 по футболу против мексиканцев может стать последним в карьере капитана шведской команды Андреаса Гранквиста. Об этом: Капитан сборной Швеции по футболу заявил о возможном окончании карьеры

13:04 26.06.2018 Футбольная сказка сборной России кончилась? Или не было никакой сказки? Рассуждает автор ИА REGNUM Платон Беседин. Подробно: Пусть помолчат: околофутбольное дно «Первого канала»

14:53 26.06.2018 Сегодня, 26 июня, в день матча между сборными Исландии и Хорватии, который пройдёт на «Ростов Арене», из Ростовского областного перинатального центра выписали тройню, которой в дни ЧМ-2018 было уделено особое внимание. Вторые в этом году тройняшки появилась на свет 27 мая. Беременность тройней не может протекать без особенностей, но благодаря соблюдению всех рекомендаций специалистов у Карины всё прошло благополучно — молодая женщина выносила монохориальных близнецов (это один из самых редких случаев, когда дети питаются от одной плаценты). Родились малышки на сроке 34 недели, что считается отличным результатом. Читайте подробнее: Бесценные победы в борьбе за жизнь

14:59 26.06.2018 Голкипер сборной Австралии Мэтью Райан приобрёл билеты для 27 родственников на матч национальной команды против сборной Перу. Об этом: Голкипер сборной Австралии привёз на матч в Сочи 27 родственников

15:54 26.06.2018 Канцлер ФРГ Ангела Меркель не будет присутствовать на матче сборных Германии и Южной Кореи в Казани 27 июня. «В связи с парламентской неделей я не смогу присутствовать на матче в Казани», — сказала канцлер и добавила, что желает команде выйти в 1/8 финала ЧМ-2018. Об этом: Меркель не приедет на матч ЧМ-2018 в Казань из-за занятости

16:02 26.06.2018 На сочинском стадионе «Фишт» через час сыграют сборные Австралии и Перу. По теме: Сборные Австралии и Перу встретятся в Сочи

16:02 26.06.2018 На Манежной площади возле входа в Александровский сад в Москве всё пространство оккупировали болельщики из Дании. Везде бутылки из-под пива, разбитые пластиковые стаканы и запах алкоголя. Фото: Корнева Екатерина

16:24 26.06.2018 Матч на сочинском стадионе «Фишт» между аутсайдерами группы С сборными Австралии и Перу начнется в 17:00. К этой минуте известны стартовые составы обеих команд. Читайте подробнее: Сборные Австралии и Перу сыграют в Сочи: составы

16:39 26.06.2018 В международном аэропорту «Казань» встретили сборные Германии и Южной Кореи. Встреча команд состоится 27 июня на стадионе «Казань Арена» в 17:00 мск. В настоящее время сборная Германии с тремя очками — на втором месте в группе F, южнокорейская команда без очков занимает последнюю строчку. Читайте также: В Казань прилетели сборные Германии и Южной Кореи

16:48 26.06.2018 Группа С: Дания или Австралия выйдет в плей-офф? Выяснял автор ИА REGNUM Платон Беседин. Читайте подробнее: Группа С: Дания или Австралия выйдет в плей-офф?

17:00 26.06.2018 Матч между сборными Австралии и Перу в Сочи начался. Об этом: Австралия и Перу: матч начался

17:11 26.06.2018 Австралийский полузащитник Йединак получил желтую карточку: он попал ногой по шее Кристиана Куеве.

17:24 26.06.2018 Матч между Австралией и Перу — 0:1. Читайте также: Сборная Перу забила первый мяч в матче с Австралией

17:48 26.06.2018 Австралия — Перу: Сергей Карасев отправляет команды на перерыв при счете 0:1.

17:53 26.06.2018 Жарко, ох как жарко на стадионе «Фишт» в Сочи, где встречаются сборные Перу и Австралии. После первого тайма перуанцы выигрывают 1:0. Гол на счету форварда «Бенфики» Андре Каррильо. Такой итог не только оставляет австралийцев без плей-офф, но и перемещает их на последнее место в группе С, пишет автор ИА REGNUM Платон Беседин. Об этом: Прекрасно во всех смыслах: Перу выигрывает у Австралии

17:55 26.06.2018 Более $14 000 было собрано меньше, чем за сутки, в акции «солидарности» с игроками сборной Швейцарии Гранитом Джака и Шерданом Шакири. По случаю штрафа, который назначила им FIFA, был создан сайт для сбора суммы на его покрытие — игроки оштрафованы на 10 000 швейцарских франков каждый. Эту кампанию, которая началась под лозунгом «Джака и Шакири приносили радость и счастье всем швейцарцам и албанцам мира», поддерживают и косовские политики. Один из них, министр торговли и промышленности Байрам Хасани, предложил свою месячную зарплату, придав тем самым компании и политическую тональность. Он сказал также, что те чувства, которые вызвали Джака и Шакири, изобразив жест с орлом, «были бесценными». Об этом: Косовский министр поддерживает футболистов Джака и Шакири

18:00 26.06.2018 Дания и Франция, не рискуя, «катают» ничью. Обе сборные устраивает этот результат, считает автор ИА REGNUM Платон Беседин. Читайте подробнее: Дания и Франция, не рискуя, «катают» ничью

18:03 26.06.2018 Тем временем сборные Перу и Австралии выходят на поле после перерыва. Счет после первого тайма — 0:1 в пользу Перу.

18:15 26.06.2018 Перу забивает второй гол в ворота Австралии. Читайте подробнее: Перу лишает Австралию надежды на плей-офф — вторым голом

18:17 26.06.2018 Ещё жарче становится на стадионе «Фишт» в Сочи, где встречаются сборные Перу и Австралии. После первого тайма перуанцы выигрывали 1:0. Гол на счету форварда «Бенфики» Андре Каррильо. А в начале второго тайма перуанцы забили второй мяч. Прорыв по флангу — серия рикошетов, и мяч выгрызает капитан перуанцев Паоло Геррейро. Гол! Перуанские болельщики радуются так, словно их сборная стала чемпионом мира, пишет автор ИА REGNUM Платон Беседин. Читайте также: Гудбай, Австралия: Перу забивает второй гол

18:35 26.06.2018 Перуанские болельщики очаровали буквально всех на этом чемпионате мира. Яркостью, искренностью, человечностью. А как они поддерживают своих футболистов! Всем бы у них поучиться! — пишет автор ИА REGNUM Платон Беседин. Читайте подробнее: Перуанские болельщики на стадионе Сочи скандируют «Россия!»

18:55 26.06.2018 2:0 — с таким счетом окончилась встреча между сборными Перу и Австралии в рамках третьего тура группового этапа чемпионата мира по футболу. Читайте подробнее: Перу побеждает Австралию: в плей-офф выходят Франция и Дания

18:59 26.06.2018 Группа С на ЧМ-2018 сложилась не то чтобы скучно, но, пожалуй, слишком академично. Огненных искр добавляли только перуанцы, каждый матч которых — во многом благодаря задорным и ярким болельщикам — выходил бодрым и динамичным. Но именно перуанцы — несправедливость — первыми в группе С лишились шансов на выход в плей-офф. При классной игре в матчах с датчанами и французами они слишком нервничали в завершающей стадии атак. И дважды проиграли, пишет автор ИА REGNUM Платон Беседин. Читайте также: Из группы С в плей-офф вышли Франция и Дания

19:29 26.06.2018 На Аргентину наложен штраф в 105 000 швейцарских франков за множественные проступки, совершенные ее поклонниками на трибуне и ее футболистами в матче против Хорватии. В частности, аргентинская футбольная федерация наказана за поведение фанатов, которые бросали разные предметы на поле, плюс были слышны высказывания оскорбительные и гомофобские. Кроме того, многие футболисты сразу же после тяжелого поражения от Хорватии не стали проходить в специальную зону для общения с прессой, в то время как распоряжения FIFA на эту тему ясны. Подробности в материале: FIFA оштрафует Аргентину

19:59 26.06.2018 С обширной статьей в защиту аргентинского футболиста Лионеля Месси выступил его бывший коллега по сборной Пабло Сабалета. Называя Месси своим другом, Сабалета говорит о том огромном давлении, которое свалилось на главного игрока аргентинской сборной, от которого люди ждут чрезвычайно многого — «сделать для сборной всё». «Лео критикуют, когда он играет плохо, но когда он не играет вообще — как это случилось в 2016, когда он кратковременно отстранился от международного футбола, — то его просят вернуться. Как его партнер по команде, я могу сказать без всяких сомнений, что мы всегда были лучшей командой, когда он был с нами. А те, кто говорят, что он не старается за страну так же, как за клуб, неправы. Когда я играл за Аргентину вместе с ним, он всегда был главным игроком и главным человеком», — пишет Забалета, утверждая, что в сегодняшней игре Месси покажет свою настоящую игру, потому что это может быть его последний шанс. Подробности в материале: «Главный игрок и главный человек»: коллега по сборной заступился за Месси

20:08 26.06.2018 На аллеях Крестовского острова на подходе к стадиону «Санкт-Петербург» очень высока доля «Лионелей Месси», сообщает корреспондент ИА REGNUM. Болельщики сборной Аргентины на Крестовском острове Петербурга. Фото: Сергей Гуркин, ИА REGNUM

20:29 26.06.2018 Болельщиков сборной Нигерии почти не видно в бело-голубом полосатом море, захлестнувшем Петербург. Когда аргентинцы видят их, тут же выстраиваются в очередь ради фото. Читайте подробнее: Нигерийцы утонули в полосатом море аргентинцев в Петербурге

20:36 26.06.2018 Аргентинские болельщики у стадиона перед матчем. Фото: Дарья Драй, ИА REGNUM

20:37 26.06.2018 Нигерийские болельщики у стадиона в Петербурге. Фото:Дарья Драй, ИА REGNUM

20:38 26.06.2018 На трибуне стадиона в Петербурге появился легендарный Диего Марадона — это показали на табло, и стадион взревел в радостном приветствии. Все, кто находится поблизости от прославленного нападающего, пытаются дотянуться и сфотографировать легенду. Тем временем команды уже разминаются. На стадионе «Санкт-Петербург» включают поочередно нигерийские и аргентинские песни. Последние встречаются более явным гулом — визуально численное превосходство аргентинских болельщиков здесь еще заметнее.

20:56 26.06.2018 Команды на поле. На стадионе «Санкт-Петербург» звучат национальные гимны Нигерии и Аргентины.

21:00 26.06.2018 Судья дал стартовый свисток: матч Аргентина — Нигерия начался! Это последний шанс команды Месси на выход из группы в плей-офф ЧМ-2018.

21:00 26.06.2018 В Ростове-на-Дону в 21:00 начался матч между сборными Хорватии и Исландии — третий тур группового этапа. В группе D лидирует Хорватия, но этот матч имеет значение для других претендентов на плей-офф: Исландии, а также Аргентины и Нигерии, играющих параллельно. Подробности в материале: Исландия и Хорватия: матч стартовал

21:14 26.06.2018 Месси забил! 1:0 в пользу сборной Аргентины в матче с Нигерией.

21:15 26.06.2018 1:0 в матче Аргентина — Нигерия. Лионель Месси конвертирует территориальное преимущество Аргентины в красивый гол после выхода один на один. Стадион отвечает громовой овацией — он болеет за Аргентину почти в полном составе.

21:16 26.06.2018 Исландия — Хорватия: игрок Хорватии Марко Пьяца получает желтую карточку — первую в матче — после того, как неудачно отмахнулся от Бьяднасона, которому разбил лицо.

21:16 26.06.2018 Аргентинцы играют со сборной Нигерии, а Хорватия — с Исландией. В группе D болельщиков интересует только один вопрос: выйдет ли из группы рассыпающаяся Аргентина, пишет автор ИА REGNUM Платон Беседин. Читайте подробнее: Один вопрос: выйдет ли Аргентина из группы D?

21:19 26.06.2018 Начинали матч команды Нигерии и Аргентины осторожно, атака нигерийцев первой почти добралась до штрафной. Месси несколько раз пытался прорвать оборону соперника, но поначалу нигерийцы держались стойко — хотя это и тяжеловато делать, когда вся «консервная банка» стадиона взрывается дребезжащим свистом, как только ты получаешь мяч. К концу первой 15-минутки игра пошла поактивней в середине поля — быстрые передачи и столь же быстрые отборы. Труды Месси были вознаграждены забитым мячом, хотя абсолютного превосходства на поле Аргентина пока не демонстрирует.

21:20 26.06.2018 И всё-таки Лионель Месси забивает на ЧМ-2018! В группе D Аргентина выходит вперёд в матче с Нигерией. И тут надо отдать должное Хорхе Сампаоли, который, окстившись, наконец, выпустил в основе сборной Эвера Банегу. Этот человек умеет вести игру, пишет автор ИА REGNUM Платон Беседин. Об этом: И всё-таки Месси!

21:29 26.06.2018 Месси тончайшей передачей вывел один на один Гонсало Игуаина, но тот не смог переиграть нигерийского вратаря. Фрэнсису Узохо оказали помощь — он пострадал в столкновении с Игуаином.

21:34 26.06.2018 За срыв опасной аргентинской атаки (методом удара по ногам Анхелю Ди Марии) жёлтую карточку получил защитник нигерийцев Леон Балогун. Аргентинцы получили право на опасный штрафной, с которого Лионель Месси попадает в штангу.

21:42 26.06.2018 Аргентинцы все еще позволяют отбирать у себя мяч в центре поля. Их вратарь пока по большей части отдыхал, однако игра постепенно смещается все ближе к нему. Впрочем, нигерийцам пока не удается ничего результативного, и они реагируют на соперника всё жёстче, не стесняясь как следует размахивать руками или бить по ногам.

21:46 26.06.2018 Едва ли не первая в этом матче по-настоящему опасная атака сборной Нигерии. Аргентинские защитники играют жёстко, и на газоне оказались сразу двое нигерийцев. Однако ни штрафной, ни тем более пенальти не назначен.

21:47 26.06.2018 Судья добавил две минуты к основному времени первого тайма, нигерийцы стараются атаковать.

21:48 26.06.2018 Первый тайм матча Нигерия — Аргентина в Санкт-Петербурге завершен, впереди южноамериканцы благодаря голу Месси.

22:02 26.06.2018 Депутаты Госдумы делятся впечатлениями от игры Нигерии и Аргентины. «Месси тащит Аргентину в 1/8 финала. Но там их уже ждут французы», — написал вице-спикер Госдумы Игорь Лебедев (ЛДПР). Вместе с тем гол Месси стал юбилейным, сотым на чемпионате мира по футболу.

22:02 26.06.2018 Пока что из группы D выходят Аргентина и Хорватия. Нигерия и Исландия — мимо, пишет автор ИА REGNUM Платон Беседин. Читайте подробнее: Из группы D выходят Аргентина и Хорватия

22:05 26.06.2018 Команды вернулись после перерыва, в Петербурге начался второй тайм встречи Нигерия — Аргентина. Южноамериканцы ведут, тренер нигерийцев произвел первую замену — на поле вышел форвард Одион Игало из китайского клуба «Чанчунь Ятай».

22:09 26.06.2018 Лионель Месси стал автором сотого мяча на чемпионате мира по футболу — 2018. Автор ИА REGNUM Платон Беседин напоминает, что многие болельщики ждали, когда же Месси наконец забьёт на этом чемпионате мира. А он не просто забил, но стал автором сотого мяча. Читайте также: Лионель Месси в матче с Нигерией забил сотый мяч на ЧМ-2018

22:09 26.06.2018 В ворота сборной Аргентины назначен пенальти. Это вызвало возмущение аргентинцев, которые бросились к судье. Нигерийцы не остались в долгу. Хавьер Маскерано получил жёлтую карточку. Трибуны освистали решение судьи — они уверены, что Ихеаначо упал сам, а Маскерано не виноват. Виктор Мозес забивает 11-метровый в ворота Франко Армани. Счет 1:1 в мачте Нигерия — Аргентина.

22:12 26.06.2018 Сборная Нигерии смогла сравнять счёт в матче групповод этапа чемпионата мира по футболу против сборной Аргентины. Счёт — 1:1. При таком раскладе Аргентина не сможет выйти в плей-офф, напоминает автор ИА REGNUM Платон Беседин. Подробности в материале: Это — Нигерия! Мозес сравнивает счёт с пенальти в матче с Аргентиной

22:13 26.06.2018 Минуту спустя уже Анхель Ди Мария падает на границе нигерийской штрафной, но судья не считает, что было нарушение правил.

22:14 26.06.2018 Страсти в петербургском матче накалились до предела — очередное жесткое столкновение на поле. Судья назначает штрафной удар в сторону аргентинских ворот. Вслед за ним — штрафной на нигерийской части поля. Однако пока безрезультатно.

22:17 26.06.2018 Во время эпизода с пенальти в матче Нигерия — Аргентина чуть не дошло до рукоприкладства, судье пришлось разнимать игроков. На трибунах зрители включают трансляцию параллельного матча группы, Хорватия — Исландия, ведь в случае ничьей в Петербурге судьба второго места остается открытой, и вовсе не для сборной Аргентины — они поедут домой.

22:24 26.06.2018 За грубую игру в центре поля жёлтую карточку получил аргентинский полузащитник Эвер Банега.

22:27 26.06.2018 Хорваты вышли вперёд в матче со сборной Исландии. Читайте подробнее: Хорватские убийцы забивают первый мяч в ворота Исландии

22:28 26.06.2018 Нигерийцев устраивает ничья в случае проигрыша Исландии, которую хорваты пока побеждают 1:0. Вратаря Нигерии Фрэнсиса Узохо освистали за затяжку времени — слишком долго вводил мяч в игру. Аргентинские болельщики оглушительно поют — пытаются поддержать свою сборную.

22:29 26.06.2018 Полузащитник клуба «Фиорентина» и национальной сборной Хорватии Милан Бадель на 53-й минуте встречи со сборной Исландии в рамках ЧМ-2018 открыл счёт. Хавбек забил гол после паса защитника Йосипа Пиварича. Пока счёт на табло — 1:0 в пользу хорватской команды. Читайте подробнее: Бадель открыл счёт в матче Хорватия — Исландия на «Ростов Арене»

22:35 26.06.2018 После того, как Нигерии удалось сравнять счёт, игра проходит преимущественно у их ворот, однако в середине тайма и нигерийцы наносят один опаснейший удар — бил Ониние Ндиди, мяч прошел выше ворот. А на 75-й минуте аргентинцы подарили сопернику опасный момент, но удар вновь прошел мимо.

22:37 26.06.2018 После этого эпизода судья обратился за помощью видеоарбитра, но нарушения в аргентинской штрафной не зафиксировал и после видеопросмотра. Пенальти не был назначен.

22:40 26.06.2018 Аргентина не смогла до конца прийти в себя после пропущенного в начале второго тайма пенальти. Неточные передачи, грубая игра, едва не получили второй пенальти за неосторожно подставленное плечо, которое Нигерия приняла за игру рукой. Но по-настоящему ничего серьезного не выходит, зато позволяют сопернику редкие прорывы и удары по своим воротам.

22:40 26.06.2018 Аргентинцы обстреливают ворота Нигерии с ближней и дальней дистанции, но мяч раз за разом идёт мимо. Очередная неудача постигла Гонсало Игуаина, который пытался замкнуть прострел с фланга хлестким ударом.

22:41 26.06.2018 Болельщики исландской сборной дождались — команда забила ответный гол в матче с командой Хорватии. Мяч в ворота на 76-й минуте отправил полузащитник Гильфи Сигурдссон (игрок британского клуба «Эвертон»). Подробности в материале: Исландцы отправили в ворота хорватов ответный мяч

22:43 26.06.2018 На 83-й минуте матча Исландия — Хорватия жёлтую карточку получил хорватский футболист, защитник клуба «Байер 04» Тин Едвай.

22:44 26.06.2018 Аргентинцы, утомленные непрерывными атаками, позволили нигерийскому форварду Одиону Игало сначала выйти один на один, а потом заработать опасный штрафной, с которого Огенекаро Этебо попал в сетку ворот с внешней стороны.

22:44 26.06.2018 Следом в матче между хорватами и исландцами получает предупреждение исландский футболист, защитник клуба «Валюр» Биркир Севарссон.

22:45 26.06.2018 Аргентина забивает сборной Нигерии! 2:1! Атаки аргентинцев завершаются точным выстрелом — после подачи с фланга отличился защитник Маркос Рохо.

22:48 26.06.2018 Стадион бушует после забитого года, вся команда, включая скамейку запасных, в угаре чуть не раздавила Маркоса Рохо.

22:49 26.06.2018 По состоянию на данную минуту аргентинцы занимают второе место в группе и выходят в 1/8 финала на команду Франции.

22:50 26.06.2018 4 минуты добавил арбитр к душераздирающему матчу в Петербурге.

22:52 26.06.2018 В последние минуты матча стадион «Санкт-Петербург» рёвом гонит сборную Аргентины вперёд.

22:54 26.06.2018 Матч в Петербурге завершен. Аргентина победила Нигерию со счетом 2:1 и вышла в плей-офф ЧМ-2018.

22:54 26.06.2018 Аргентина выходит в плей-офф, вырвав победу у сборной Нигерии на последних минутах матча. Читайте также: Аргентина! Второй гол в ворота сборной Нигерии!

23:00 26.06.2018 Аргентина невероятным волевым усилием вырывает победу у сборной Нигерии в матче группового этапа чемпионата мира по футболу и прорывается в плей-офф. Автор ИА REGNUM Платон Беседин считает, что победный гол Маркоса Рохо спас десятки аргентинцев от самоубийства. Подробности в материале: Самые счастливые люди: Аргентина выходит в плей-офф

23:18 26.06.2018 Из чаши стадиона «Санкт-Петербург» продолжает доноситься рёв фанатов сборной Аргентины, победившей команду Нигерии. Тем временем латиноамериканский праздник постепенно заполняет Северную столицу. Подробности в материале: Ликование аргентинцев начинает разливаться по Петербургу

23:25 26.06.2018 Чтобы все болельщики матча Нигерия — Аргентина, кто может спать после этой драматической игры, смогли добраться до мест ночлега, петербургское метро продлило свою работу до двух часов ночи.

23:28 26.06.2018 Автор ИА REGNUM Платон Беседин разъясняет, почему сборная Исландии не смогла пробиться в плей-офф чемпионата мира по футболу 2018 года. Подробности в материале: Обхухались! Почему Исландия не повторила футбольную сказку

23:37 26.06.2018 Автор ИА REGNUM Платон Беседин делится своими прогнозами на 1/8 финала чемпионата мира по футболу. Читайте также: Адреналиновый удар в сердце Аргентины: расклады перед 1/8 финала

23:51 26.06.2018 Команде Нигерии не хватило опыта и немного времени в последнем матче, чтобы попасть в 1/8 финала чемпионата мира в обход сборной Аргентины. Об этом заявил главный тренер нигерийцев, покидающих ЧМ-2018. Читайте подробнее: Тренер Нигерии: Команде не хватило нескольких минут

00:19 Сборная Аргентины не ожидала, что нигерийская команда доставит им столько неприятностей в матче за выход в плей-офф, заявил после игры Лионель Месси. Подробности в материале: Месси: Мы здорово настрадались в матче против Нигерии

00:36 Лионель Месси и его друзья по сборной Аргентины знают, как нужно играть с Францией в 1/8 финала чемпионата мира по футболу. Читайте подробнее: Месси пообещал Франции серьезную схватку в плей-офф

00:42 Болельщики сборной Аргентины продолжают праздновать победу своей команды в матче против Нигерии. В эти минуты на станции «Новокрестовская» вблизи стадиона «Санкт-Петербург» они хором распевают национальные песни, чаще всего звучит Vamos vamos Argentina («Давай, Аргентина!»).

00:48 Теперь аргентинцы приступили к русским песням. Правда, благодаря частым поездкам на метро, запомнили пока только одно слово, с которого и начинаются теперь все победные крики в вагонах: «Осторожно!».

01:10 Легендарный аргентинский форвард Диего Марадона почувствовал себя плохо на трибуне стадиона в Санкт-Петербурге после встречи сборных Аргентины и Нигерии. 57-летний футболист не смог без посторонней помощи покинуть своё место в VIP-ложе. В ресторане Диего Марадоне дали воды и постарались привести его в чувство. Читайте также: Марадона почувствовал себя плохо после матча сборных Аргентины и Нигерии

01:25 Неизвестный сообщил в полицию о минировании нескольких отелей в Ростове-на-Дону, где 26 июня проходил матч между сборными Исландии и Хорватии. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на персонал отеля Luciano. В социальных сетях сообщают об аналогичной ситуации ещё в нескольких гостиницах города, в том числе Sevan Plaza и Topos. Здания отелей проверяют кинологи, на данный момент никаких взрывных устройств не обнаружено. Читайте также: Неизвестный «заминировал» гостиницы в Ростове-на-Дону после матча ЧМ-2018

03:53 Британское издание The Sun составило символическую сборную худших игроков ЧМ-2018, включив в неё в числе прочих защитника сборной России Игоря Смольникова, удалённого с поля за две подряд жёлтые карточки в матче против Уругвая. Также в «команду» вошли нападающие Лионель Месси, Томас Мюллер, Роберт Левандовски и Тимо Вернер, голкипер испанцев Давид де Хеа. Подробности в материале: The Sun включил Смольникова в «сборную» худших футболистов ЧМ-2018

04:17 Уже более 14 млн человек посмотрели трансляции матчей ЧМ-2018 в поездах Московского метрополитена, сообщил заместитель мэра Москва Максим Ликсутов. Матчи чемпионата ежедневно транслируются в прямом эфире более чем на 8 тысячах экранов в двух тысячах вагонов метро, которые следуют практически по всем линиям, напомнил он. Читайте подробнее: Более 14 млн человек посмотрели матчи ЧМ-2018 в вагонах московского метро

07:32 Информация о госпитализации легенды футбола 57-летнего Диего Марадоны после матча Нигерия — Аргентина, который прошёл в Санкт-Петербурге, не соответствует действительности, заявила сопровождающая его колумбийская журналистка Патрисия Вильехас. Опроверг эти сообщения и сам легендарный футболист. Читайте подробнее: Со здоровьем у Марадоны оказалось всё в порядке

07:33 Лучшим игроком матча между сборными Франции и Дании признан полузащитник французской команды Н’Голо Канте. Об этом: Канте признан лучшим игроком матча Дания — Франция