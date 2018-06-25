Москва, 25 июня, 2018, 23:37 — ИА Регнум. Все попытки Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) получить доступ на объекты военной инфраструктуры Сирийской Арабской Республики выходят за международно-правовые рамки. Об этом сегодня, 25 июня, сообщает пресс-служба Министерства иностранных дел России.

Антон Привальский ИА Красная Весна Министерство иностранных дел

Российское внешнеполитическое ведомство указывает, что доклад ОЗХО по Сирии был составлен под сильнейшим давлением США и их сателлитов. В этом докладе содержатся требования предоставить инспекторам ОЗХО беспрепятственный доступ на любые объекты военной и гражданской инфраструктуры Сирии.

На Смоленской площади указывают, что такие требования совершенно не приемлемы и не вписываются ни в какие международно-правовые рамки.

«Интересно было бы посмотреть на сами США, если бы кто-то захотел аналогичным образом проинспектировать их собственные объекты», — заявил МИД России.

В российском внешнеполитическом ведомстве пояснили, что инспекторы ОЗХО хотят проникнуть в Научно-исследовательский центр с отделениями в Барзе и Джамрайе.

Этот центр действительно имел для Сирии ключевое значение с точки зрения развития народного хозяйства.

«Для Сирии он имел ключевое с народно-хозяйственной точки зрения значение. Здесь нет оговорки — именно «имел». Этот гражданский объект был стёрт с лица земли 14 апреля в результате совместного ракетного удара США, Великобритании и Франции», — поясняет МИД РФ.

Напомним, российские дипломаты и военные не раз указывали, что США, Великобритания и Франция пытаются превратить ОЗХО в политизированную структуру. Используя инсценировки применения химического оружия, эти страны обвиняют Сирию в нарушении конвенции о запрещения химического оружия, а Россию — в содействии этому.

Запад пытается превратить ОЗХО в политическую структуру, которая бы выносила по его указке жесткие обвинительные вердикты и тем самым давала повод для открытой интервенции.