Вашингтон, 25 июня, 2018, 23:33 — ИА Регнум. Постройка газопровода «Северный поток — 2» помешает развитию альтернативных газовых проектов ЕС, поэтому Евросоюз должен отложить срок его реализации, а в идеале — отказаться от него полностью, заявила 25 июня РИА Новости заместитель помощника госсекретаря США по энергетике Сандра Оудкирк.

Gazprom.ru

Такое заявление было сделано в беседе с журналистами РИА Новости.

«Энергетическая безопасность Европы — это вопрос времени. Там есть проекты, которые по-прежнему требуют реализации. Когда эти проекты будут готовы, газовый рынок Европы будет функционировать более свободно, как это происходит в некоторых странах Северной Европы», — заявила Сандра Оудкирк.

Как сообщало ИА REGNUM, Вашингтон продолжает попытки воспрепятствовать реализации проекта «Северный поток — 2», рассчитывая наладить поставки своего сжиженного газа в Европу. Более дорогостоящий газ от американских поставщиков не только пополнит бюджет США, но и сделает невозможной конкуренцию европейских производителей, зависящих от дорогих энергоносителей.