Калининград, 25 июня, 2018, 23:26 — ИА Регнум. Я не устану повторять: группа В ЧМ-2018 невероятна! Не-ве-ро-ят-на! Ну, кто, кто мог знать, что марокканцы дадут настоящий бой сборной Испании в Калининграде? Да, тренер сборной Марокко Эрве Ренар пообещал, что его подопечные будут биться до последнего. Ну, сказал и сказал — дежурные слова! Ан нет!

Fifa.com Сборная Испании

Марокканцы вышли на матч с Испанией не просто агрессивными, а летящими, словно кометы. И тут сказалось сочетание двух факторов: во-первых, им уже нечего было терять (ранее они вылетели из группы), и потому чувствовали себя свободно; во-вторых, они максимально изучили соперника. Марокко — крепкая сборная, но так у них сложилось на этом чемпионате мира. Не повезло с иранцами, чуть уступили Португалии. А вот Испании дали бой.

Уже на 14-й минуте матча марокканец Халид Бутаи после коллективной ошибки Серхио Рамоса и Андреса Иньесты прорвался к воротам Давида де Хеа и пробил самого дорогого вратаря мира. Но через десяток минут Иско сравнял счёт после паса Андреса Иньесты.

Тайм второй — Испания выходит побеждать? Да, но спросила ли она об этом у марокканцев? Ведь на 82-й минуте те подали угловой, и вышедший Юссеф Эн-Несири, взлетев, точно орёл, вколотил мяч в ворота де Хеа. Но и это не всё! Испанцы, вдохновлённые примером немцев в матче со шведами, пошли отыгрываться. И им это удалось! Да как! Розыгрыш углового — мяч приходит к Даниэлю Карвахалю. Он навешивает, а Яго Аспас вколачивает мяч в ворота. Но, стоп! Офсайд! Или нет? Арбитр смотри видеоповтор — и всё-таки засчитывает гол! Вот это сюжет! Шекспир? Лучше!

Таким образом, после группового турнира Испания занимает первое место в группе В и в одной восьмой финала встретится со сборной России, а Португалия, занявшая второе место, сыграет со сборной Уругвая. Ну что ж, Россия, не будешь ты хуже Марокко? У африканцев, к слову, есть, чему поучиться.