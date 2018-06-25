Вашингтон, 25 июня, 2018, 23:43 — ИА Регнум. Министр обороны США Джеймс Мэттис заявил, что Пентагон готов к размещению нелегальных мигрантов на военных базах Форт-Блисс и Гудфеллоу в Техасе, 25 июня передает агентство Reuters.

Jonathan McIntosh Пограничная стена между США и Мексикой

«Мы предоставим любую поддержку, необходимую Департаменту национальной безопасности для размещения людей, которых они содержат под стражей», — пояснил Мэттис журналистам.

Президент США Дональд Трамп и его администрация давно выражают намерение искоренить нелегальную миграцию. Одним из предвыборных обещаний Трампа, до сих пор не осуществленных, является строительство «великой стены» на границе с Мексикой.

Читайте также: Трамп призвал депортировать из США нелегальных мигрантов