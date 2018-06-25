Российские болельщики встретили проигрыш сборной весельем и танцами
Москва, 26 июня, 2018, 01:01 — ИА Регнум. Матч между футбольными сборными России и Уругвая, прошедший в Самаре 25 июня в рамках ЧМ-2018, завершился со счетом 3:0. Тем не менее, уверенная победа уругвайцев не сказалась на настроении российских болельщиков, сообщает корреспондент ИА REGNUM.
Матч за групповое первенство начался в 17:00, но в фан-зону на Воробьевых горах болельщиков перестали пускать за полчаса до этого: свободных мест уже не было. Любители футбола ждали зрелищной игры, пребывая в приподнятом настроении. И хотя после первых десяти минут матча и гола Луиса Суареса радостное возбуждение сменилось некоторым напряжением, а мяч в собственные ворота в исполнении Дениса Черышева и решающий гол Эдинсона Кавани похоронили надежду на выигрыш, российские болельщики не пали духом и быстро вернулись к танцам под популярные хиты и прерванному было веселью.
Напомним, как ранее сообщало ИА REGNUM, сборная России вышла в плей-офф турнира со второго места в группе А, набрав шесть очков. В следующий раз российская команда сыграет 1 июля, выйдя на поле стадиона «Лужники» в Москве.