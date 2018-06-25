Киев, 25 июня, 2018, 23:40 — ИА Регнум. Украина ежегодно теряет 105 млрд гривен при бюджете в 991,7 млрд гривен, сообщил министр внутренних дел Украины Арсен Аваков 25 июня на своей странице в социальной сети Facebook.

Юзеф Брандт. Табор

Если учесть, что таможня в 2018 году по плану должна пополнить украинский бюджет на 343 млрд гривен, то контрабандисты разворовывают более трети поступлений таможни.

«Это больше бюджета Министерства обороны, к примеру (82 миллиарда), или бюджета МВД (60 миллиардов со всеми пограничниками, полицией, Нацгвардией, ГСЧСниками и другими!). Это почти 4 миллиарда долларов в год для Украины», — заявил Аваков.

Он также отметил, что за контрабандные деньги можно было бы защитить воздушное пространство Украины американскими ПВО «Patriot».

Аваков анонсировал «крестовый поход» против контрабанды и пообещал бить «и своих и чужих».

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Напомним, в Черновицкой области 20 местных жителей напали на погранотряд, чтобы помешать задержанию контрабандистов.

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