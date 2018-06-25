Нью-Йорк, США, 25 июня, 2018, 23:39 — ИА Регнум. Организация Объединенных Наций объявила о старте очередной кампании по сбору средств на помощь палестинским беженцам, 25 июня передает агентство Associated Press.

Photo RNW.org Палестина

Профильное агентство ООН заявляет о «катастрофической нехватке» средств для помощи пяти миллионам нуждающихся в секторе Газа, на Западном берегу, в Восточном Иерусалиме и за пределами Палестины.

Значительная часть помощи Палестине и палестинским беженцам обеспечивалась пожертвованиями США. В настоящий момент большинство программ помощи Палестине со стороны США заморожены по решению администрации Дональда Трампа.

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