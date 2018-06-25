Саранск, 25 июня, 2018, 23:12 — ИА Регнум. Группа В невероятна! Именно так! Да, уже после второго тура было известно, что из группы в плей-офф вышли сборные Португалии и Испании. И вроде бы в третьем туре у них подобрались не самые великие соперники: выигрывай да решай. Но какие матчи мы увидели сегодня! За те 90 минут, что они шли, я получал десяток идентичных сообщений: «Это лучший чемпионат мира, который я когда-либо видел!» И, действительно, все команды в группе В — великие молодцы.

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Иран вышел на матч с Португалией предельно мотивированным: он мог проходить дальше. Но Португалия забила в конце первого тайма: мяч в «девятку» вонзил Рикардо Куарежма. А во втором тайме в ворота иранцев назначили пенальти. К мячу подходит Криштиану Роналду и — всё? Финита ля комедия, Иран? Не тут-то было! Вратарь Ирана берёт мяч! А позже Криштиану Роналду едва не удаляют с поля. И держи развязку: В конце матча Иран с пенальти сравнивает счёт. Карим Ансарифард уверенно пробивает Руя Патрисиу!

Да, это краткий отчёт матча — он не передаст и сотой доли эмоций от такого футбола. Но посмотрите этот матч. Он прекрасен! Как и весь чемпионат.

Как сообщало ИА REGNUM, в другом матче группы В Испания неожиданно сыграла вничью с Марокко 2:2. Именно с испанцами встретится сборная России в одной восьмой финала.