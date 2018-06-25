Постпред Израиля при ООН: Иран — причина всех бед Ближнего Востока
Тель-Авив, Израиль, 25 июня, 2018, 23:07 — ИА Регнум. Такое заявление он сделал в Совете Безопасности ООН. Напомним, 25 июня Совбез проводит слушания по теме «Всеобъемлющий обзор ситуации на Ближнем Востоке и Севере Африки». Израильский дипломат призвал международное сообщество «бескомпромиссно противостоять иранскому режиму».
«Нет сомнений, что главной причиной нестабильности на Ближнем Востоке является Иран. От Сирии до Йемена иранский режим сеет насилие и кровопролитие и поддерживает террор почти в каждой стране», — заявил Данон.
«Международное сообщество должно понять, что первым шагом к безопасности и стабильности в нашем регионе станет бескомпромиссное противостояние иранскому режиму», — добавил он.
Как сообщало ИА REGNUM, главную опасность для себя Израиль видит в усилении палестинских военно-политических структур, активно поддерживаемых Ираном. Кроме того, Тель-Авив обеспокоен ростом влияния Тегерана в Сирии, непосредственно граничащей с Израилем.