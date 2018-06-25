Тель-Авив, Израиль, 25 июня, 2018, 23:07 — ИА Регнум. Такое заявление он сделал в Совете Безопасности ООН. Напомним, 25 июня Совбез проводит слушания по теме «Всеобъемлющий обзор ситуации на Ближнем Востоке и Севере Африки». Израильский дипломат призвал международное сообщество «бескомпромиссно противостоять иранскому режиму».

Иван Шилов ИА REGNUM Иран

«Нет сомнений, что главной причиной нестабильности на Ближнем Востоке является Иран. От Сирии до Йемена иранский режим сеет насилие и кровопролитие и поддерживает террор почти в каждой стране», — заявил Данон.

«Международное сообщество должно понять, что первым шагом к безопасности и стабильности в нашем регионе станет бескомпромиссное противостояние иранскому режиму», — добавил он.

Как сообщало ИА REGNUM, главную опасность для себя Израиль видит в усилении палестинских военно-политических структур, активно поддерживаемых Ираном. Кроме того, Тель-Авив обеспокоен ростом влияния Тегерана в Сирии, непосредственно граничащей с Израилем.