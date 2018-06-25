Киев, 25 июня, 2018, 23:03 — ИА Регнум. За семь лет, с 2009 по 2016 годы втрое выросло количество студентов, уехавших получать высшее образование за рубеж, заявил министр экономического развития Украины Степан Кубив, во время открытия программы стажировки в органах исполнительной власти, сообщило агентство «УНН».

"С 2009 до 2016 года количество студентов за рубежом выросло на 186%, примерно до семидесяти тысяч человек», — рассказал Кубив.

Как сообщало ИА REGNUM, согласно исследованиям, лишь 20% молодых людей в возрасте до 35 лет верят в хорошее будущее на Украине.

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