Саранск, 25 июня, 2018, 23:01 — ИА Регнум. 25 июня на стадионе «Мордовия Арена» был разыгран матч 3-го тура группы B в рамках Чемпионата Мира 2018 между национальными сборными Ирана и Португалии. Противостояние завершилось результативной ничьей 1:1.

Футбол

В конце первого тайма шикарный гол внешней стороной стопы забил 34-летний вингер «Бешикташа» Рикарду Куарежма — 0:1. Похожий гол в первом туре забил Денис Черышев в ворота Саудовской Аравии на 90+1-й минуте. В конце матча Карим Ансарифард реализовал пенальти — 1:1.

Статистика матча (Иран/Португалия)

Удары 6/11

Удары в створ 2/4

Владение 31%/69%

Фолы 16/9

Набрав 5 очков, Португалия вышла со второго места и попала на Уругвай из группы A. Иран покинул ЧМ с 3-й строчки.

Составы на матч:

Иран: Беиранванд, Хаджсафи, Пуралиджани, Хоссейни, Реазян, Эззатоллахи, Эбрахими, Вахид, Тареми, Джаханбакш, Азмун.

Португалия: Патрисиу, Пепе, Соареш, Фонте, Геррейро, Мариу, Карвалью, Куарежма, Сильва, Роналду, Силва.

Главный арбитр матча: Энрике Касерес.

Предупреждения: Геррейро — 33, Хаджсафи — 52, Азмун — 54, Куарежма — 64, Роналду — 83.

Незабитые пенальти: Роналду — 53.

Голы: Куарежма 45+1 — 0:1, Ансарифард (пен) 90+5 — 1:1.