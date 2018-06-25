Калининград, 25 июня, 2018, 22:56 — ИА Регнум. Вот это игра! Вот это бомба! Марокканцы второй раз в матче выходят вперёд в матче с испанцами. Как сообщало ИА REGNUM, первый тайм закончился со счётом 1:1. Испанцы пошли в атаку в тайме втором: защитник Марокко вынес мяч из ворот после удара Иско. Но и марокканцы имели возможности для взятия ворот. А на 82-й минуте марокканцы подали угловой, и вышедший Юссеф Эн-Несири вколотил мяч в ворота.

Fifa.com Морокко против Испании

Браво, Марокко! Ты показываешь, что, потеряв все шансы на выход в плей-офф, можно и нужно показывать классный футбол.