Кишинёв, 25 июня, 2018, 22:55 — ИА Регнум. Высшая судебная палата (ВСП) Молдавии 25 июня окончательно отменила результаты выборов мэра Кишинева, по итогам которых оппозиционер Андрей Нэстасе победил социалиста Иона Чебана. Как передает корреспондент ИА REGNUM, ВСП подтвердила решение двух предыдущих инстанций, отменивших итоги выборов по жалобе Партии социалистов

Иван Шилов ИА REGNUM Молдавия

Андрей Нэстасе заявил после вынесения решения, что в этот день в стране была окончательно «убита демократия». Другой лидер оппозиции Майя Санду призвала к «сопротивлению диктатуре» во главе с лидером Демпартии Владимиром Плахотнюком. «Сегодня Плахотнюк объявил нам войну!» — заявила Санду, призвав к проведению 26 июня массовой акции протеста у мэрии столицы.

В минувшее воскресенье в Кишиневе прошла акция протеста против отмены результатов выборов. Озабоченность решением об отмене итогов выборов выразили ЕС и США. Судебная система в Молдавии считается подконтрольной лидеру правящей партии Владимиру Плахотнюку.