София, 25 июня, 2018, 22:55 — ИА Регнум. Вопреки сообщениям о стабильных макроэкономических показателях Болгарии в стране наблюдается серьёзный отток иностранных инвестиций. Об этом сообщает газета «Сега» со ссылкой на данные Болгарского народного банка.

Дарья Антонова ИА REGNUM

По оценкам регулятора, за первые четыре месяца 2018 года иностранные инвесторы отозвали более 160 млн евро своих вложений, в результате чего инвестиции в болгарскую экономику сократились почти на 50% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Обнародованные данные также указывают на то, что иностранные компании более склонны собирать дивиденды со своих дочерних компаний в Болгарии, а не реинвестировать средства. За январь-апрель 2018 года объём реинвестированных средств составил всего 19 млн евро, что в три раза меньше, чем за аналогичный период 2017 года.

Основным источником инвестиций в болгарскую экономику в последние годы являются Нидерланды. В то же время отмечается, что большая часть поступаемых оттуда средств принадлежит инвесторам из других стран, в том числе самим болгарам, которые регистрируют компании в Нидерландах, используя либеральное налоговое законодательство этой страны.

На втором же месте по объёму инвестиций в Болгарию находится Россия, на третьем — Германия.

Напомним, из обнародованных ранее Болгарским народным банком данных следовало, что по итогам 2017 года частные денежные переводы болгар на родину превысили объём иностранных инвестиций и остаются на сегодняшний день основным двигателем экономики страны.

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