Киев, 25 июня, 2018, 22:57 — ИА Регнум. Посольство США на Украине шокировано нападением на цыганский табор, сказано в сообщении, опубликованном 25 июня на официальной странице ведомства в сети Twitter.

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«Злоумышленников следует привлечь к ответственности. В Европе, в частности, в Украине нет места расизму и насилию», — призывают дипломаты.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, острая реакция на трагедию последовала из ОБСЕ.

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