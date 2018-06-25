Йошкар-Ола, 25 июня, 2018, 22:40 — ИА Регнум. На центральном пляже Йошкар-Олы на реке Малая Кокшага утонул молодой человек. Об этом ИА REGNUM сообщили в главном управлении МЧС по Марий Эл.

По информации пресс-службы республиканской «Марийской аварийно-спасательной службы» сигнал на пульт оперативного дежурного поступил в 14:50 мск.

Аварийно-спасательные работы осуществляла водолазная группа в составе четырех человек. Тело молодого человека было найдено в пяти метрах от границы центрального пляжа.

Отмечается, что утонувший являлся гражданином Индии 1999 года рождения, он обучался в Марийском государственном университете.