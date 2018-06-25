Кабул, 25 июня, 2018, 22:48 — ИА Регнум. Глава МИД Великобритании Борис Джонсон прибыл с официальным визитом в столицу Афганистана, 25 июня передает агентство Associated Press.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Борис Джонсон

«В этот важный момент, когда усилия руководства Афганистана по достижению мира и политического урегулирования получили значительный импульс, я воодушевлен пребыванием в Кабуле, и горд от того, как Великобритания помогает афганскому правительству для достижения этой цели», — заявил Джонсон.

Как сообщало ИА REGNUM, после краткого перемирия на время праздника Эйд 14 — 16 июня, боевики движения «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) отвергли предложение правительства о продлении режима прекращения огня.

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