Страсбург, Франция, 25 июня, 2018, 22:41 — ИА Регнум. Шок и ужас испытал президент Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) Микеле Николетти, узнав о расистском нападении на табор цыган под Львовом, заявил политик 25 июня, сообщила пресс-служба организации.

Цыганский табор. 1888

Николетти выразил соболезнования в связи с гибелью 24-летнего жителя табора и призвал наказать убийц.

Напомним, ранее несколько известных западных правозащитных организаций опубликовали открытое письмо, в котором обвинили министра внутренних дел Украины Арсена Авакова и генерального прокурора страны Юрия Луценко в потакании нацистским группировкам.

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