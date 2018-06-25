Асадабад, Афганистан, 25 июня, 2018, 22:39 — ИА Регнум. Военная база на севере Афганистана подверглась атаке террориста-смертника на автомобиле, 25 июня передает агентство Associated Press.

Иван Шилов ИА REGNUM Талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ)

По информации властей провинции Кунар, в результате взрыва погибли восемь сотрудников безопасности, еще четверо получили ранения.

Власти провинции обвиняют в атаке движение «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Сама группировка пока не взяла ответственность за нападение.

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