Вашингтон, 25 июня, 2018, 22:37 — ИА Регнум. Президент США Дональд Трамп в ходе переговоров с королем Иордании Абдаллой II в Белом доме заявил о «большом прогрессе» на Ближнем Востоке, 25 июня передает агентство Reuters.

Иван Шилов ИА REGNUM Дональд Трамп

По словам Трампа, особенно заметен прогресс в регионе стал после выхода США из «ядерной сделки» 2015 года с Ираном.

Как сообщало ИА REGNUM, США вышли из международного соглашения по иранскому атому 8 мая. Односторонние действия администрации Трампа были осуждены ЕС и ООН.

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