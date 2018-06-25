Пекин, 25 июня, 2018, 22:16 — ИА Регнум. Канцелярия ЦК КПК потребовала от партийцев, занятых в сфере здравоохранения, укреплять партийное строительство и руководство в больницах государственного подчинения, сообщает 25 июня Синьхуа.

Мефодий Захаревич. Консилиум

В выпущенном по этому вопросу специальном циркулярном письме указывается на важнейшую роль КПК в совершенствовании системы управления учреждениями здравоохранения, в центр которой поставлена стратегия «Здоровый Китай», реализации которой добиваются партийные органы.

Документ расширяет сферу ответственности партийных комитетов и возлагает на них обязанность играть ведущую роль при решении наиболее крупных и важных вопросов текущей деятельности и развития в системе здравоохранения.

Отметим, что в СССР также существовала практика партийного руководства непартийной сферой.