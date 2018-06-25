Саранск, 25 июня, 2018, 22:11 — ИА Регнум. В Саранске встречаются сборные Ирана и Португалии. Обе команды сохраняют шансы на выход в плей-офф. Игра проходит с моментами у двух ворот.

Fifa.com Криштиану Роналду

Терзает оборону иранцев Криштиану Роналду, Иран же опасно использует «стандарты». Мог забивать со штрафного Рамин Резаян. При этом территориальное преимущество — у португальцев. Они владеют мячом 78% матча. И в конце первого тайма данное преимущество сублимировалось в забитый гол. Симпатично сыграли португальцы. Рикардо Куарежма пальнул в «девятку» после изящного паса пяткой Адриана Силвы. В другом матче группы В Испания играет вничью с Марокко.

От исхода матчей в группе В зависит, кто станет соперником сборной России в одной восьмой финала — Испания или Португалия. Ранее в Самаре, как сообщало ИА REGNUM, сборная России проиграла Уругваю со счётом 0:3.