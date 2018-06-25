Калининград, 25 июня, 2018, 22:04 — ИА Регнум. После первого тайма матча в Калининграде испанцы не могут переиграть марокканцев. Более того, сборная Испании пропустила первой: гол на 14-й минуте матча забил Халид Бутаи с бо-о-ольшим приветом испанской защите. В центре поля Серхио Рамос и Андрес Иньеста не разобрались с мячом, в результате чего марокканец убежал на свидание с Давидом де Хеа.

Fifa.com

Держаться за результат марокканцы начали уж слишком решительно и начали зарабатывать один «горчичник» за другим. Но и это не помогло. Иско отквитал один мяч. Ассистировал ему Андрес Иньеста — исправился? Почти.

Испанцы, как я и писал перед матчем, плетут кружева у чужой штрафной, но слабы в завершении атак. А вот марокканцы играют легко и непринуждённо. Ведь они уже вылетели из группы, и на них не давит груз ответственности. Самое время процитировать Тайлера Дёрдена: «Только утратив всё — мы обретаем свободу». В другом матче группы В Португалия ведёт у сборной Ирана со счётом 1:0.