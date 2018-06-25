Тысячи аргентинцев дежурят у отеля с кумирами в Петербурге
Санкт-Петербург, 25 июня, 2018, 22:00 — ИА Регнум. Прибывшие в Петербург многочисленные фанаты сборной Аргентины расположились вдоль отеля Sokos hotel palace bridge на Биржевом переулке на Васильевском острове. Они заняли весь этот переулок. В «осажденном» отеле поселилась сборная Аргентины, которой во вторник предстоит сыграть со сборной Нигерии.
Как передает корреспондент ИА REGNUM, в национальной форме, с флагами, с зонтиками, с плакатами, аргентинские болельщики распевают национальные песни, играют на музыкальных инструментах, кричат и скандируют приветствия.
Много аргентинцев и Биржевой линии и других прилегающих улицах.
На месте дежурит ОМОН, но ничего криминального не происходит — аргентинцы ведут себя дружелюбно, атмосфера вокруг позитивная.
Матч между командами Аргентины и Нигерии начнется в 21:00 во вторник, 26 июня.