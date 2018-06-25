Челябинск, 25 июня, 2018, 21:48 — ИА Регнум. В Челябинске не будут расселять пятиэтажный дом, на балконе которого взорвался газовый баллон. Об этом журналистам сообщили в городском управлении безопасности жизнедеятельности.

Gaz-kom.ru Газовый баллон

Практически всем жильцам, эвакуированным после взрыва, разрешили вернуться в квартиры. Опасными признано лишь пять квартир. В них прописаны десять человек, которым пока предоставят временное жильё. А сами квартиры будут ремонтировать. Только после этого люди смогут туда вернуться.

Напомним, мощный взрыв произошёл 20 июня. Предположительно, баллон, хранившийся на балконе, нагрелся от лучей солнца.

Сильные ожоги получили женщина и её десятилетний сын. Они находятся в реанимации. Её супруг и отец ребёнка тоже получил травму, но незначительную. Следователи подозревают его в неосторожном причинении тяжкого вреда здоровью.